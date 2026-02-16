Sigara fiyatlarına bir zam daha geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni yılın ilk sigara zammını duyurdu.

17 Şubat'tan (yarın) itibaren geçerli olacak yeni fiyat tarifesine göre en ucuz sigara 100 lira, en pahalı sigara 115 lira oldu.

Böylece piyasada 100 liranın altında sigara kalmadı; tüm ürünler üç haneli fiyat bandına yükselmiş oldu.

Diğer rakip tütün üreticilerinin de zamlı fiyatlarını önümüzdeki günlerde ilan etmesi bekleniyor.