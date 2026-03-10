Afyonkarahisar kent merkezine 49 kilometre, Sinanpaşa ilçe merkezine ise 16 kilometre uzaklıktaki Tazlar Köyü sakinleri, yıllardır bağımlılıklardan uzak bir yaşam sürüyor. Bu yıl “En Yeşilaycı Köy” unvanına layık görülen Tazlar’ı 2 Mart’ta ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, köy halkını sigara bağımlılığına karşı gösterdikleri mücadele nedeniyle tebrik etti.

Yeşilay Afyonkarahisar Şube Başkanı Arif Kavas, köyün Türkiye’de diğer köyler ve topluluklar için örnek olmasını istediklerini vurguladı. Kavas, iyilikte örnek olmanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Bir köye sigara girmeyince kötü alışkanlıklar girmemiş oluyor. Tazlar köyünde dumansız hava sahasının yanı sıra hiçbir bağımlılık türünün olmadığını tespit ettik. Köylüler de 'En Yeşilaycı Köy' ilan edildiklerinden dolayı çok mutlu ve memnun."

'GENÇLERİMİZİ SÜREKLİ UYARIYORUZ'

Köy muhtarı Hidayet Ünal, Yeşilay’ın köyde yaptığı incelemelerde sigara ve alkolün kullanılmadığını ve kumar oynanmadığını belirtti. Ünal, köyün geçmişine de değinerek şunları anlattı: "Köyümüzde 1928'de bir sigara yasağı gelmiş. 5-6 kişi sigara içiyormuş. Köyün ağası Ahmet ağa, bunlara sigarayı bıraktırmış. O günden bugüne kadar köyümüz temiz bir köydür. Çocuklarımızı ve gençlerimizi sigara içmemeleri konusunda sürekli uyarıyoruz. Şimdi köyümüzün nüfusu 370 civarında. Afyonkarahisar'da 'En Yeşilaycı Köy' seçilmekten dolayı gururluyuz. Köy sakinleri olarak 'Yeşilaycı' ünvanımızı yaşatmaya ve korumaya kararlıyız. Bu konuda kendimize güveniyoruz."

KÖYDE KAHVEHANE DE YOK

Köy sakinlerinden İsmail Kaya, Tazlar’ın sigara içmeme hassasiyetinin tüm Türkiye’ye örnek olmasını istediklerini söyledi. Kaya, sigaranın hem sağlık hem de ekonomik zararlarına dikkat çekerek, "Bizim köyümüzde kahvehane yok. Köy odalarımızda sohbetler olur ve buralarda hiç kimse sigara içmez. Burada tek tüten şey evlerimizin bacalarıdır. Bu nedenle çok mutluyuz" dedi.