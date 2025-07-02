TÜİK tarafından yarın saat 10.00'da açıklanacak enflasyon verisiyle birlikte emekli ve memur maaşları, kira artış oranı ve ÖTV artış rakamları kesinlik kazanacak.



6 aylık ÜFE rakamının netleşmesiyle birlikte sigara ve alkol ürünlerine yapılacak zammın detayları ortaya çıktı.



SİGARAYA 10 TL ZAM GELİYOR



Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, yarın belirlenecek ÖTV tutarı 4 Temmuz 2025 itibarıyla sigara fiyatlarında uygulanmaya başlanacak. Bu nedenle üretici firmalar, vergi kaynaklı zammı doğrudan fiyatlarına yansıtma kararı almış durumda. Bu nedenle marka ayrımı olmaksızın tüm sigara ürünleri, söz konusu ÖTV zammından etkilenmiş olacak.

Halihazırda satışa sunulan sigaralara en az 8, ortalama ise 10 TL zam yapılacak.



SİGARANIN 65 LİRASI VERGİ OLACAK



Ak, yazısında sigara fiyatlarının belirlenme sürecine ilişkin şu detayları paylaştı:



Sigaranın ÖTV'si nispi yani oransal olarak yüzde 50 düzeyinde. Ancak o kadar basit değil. Bu vergiye bir asgari maktu ve bir de maktu vergi eşlik ediyor. Asgari maktu çok önemli çünkü bu tutarın altına inilemiyor. Sigaradan alınacak en düşük ÖTV bu tutar kadar olacak. Bu oran şu anda 1.8313 lira. Her bir sigara dalından alınan vergi bu. 20 sigaralık bir pakette 36,62 liraya denk geliyor şu anda. İşte bu tutar yüzde 15 artarsa karşımıza çıkacak rakam 42,11 lira olacak.





Maliye bununla yetinmiyor. Asgari maktu tutar sigara fiyatının yüzde 50'sinin altına inemiyor. Yani 42,11 liralık asgari maktu vergi sigara fiyatının yüzde 50'si olacak en az. Bu rakam da 84,22 lira.

Maktu vergi ise 10.50 liradan 12,07 liraya yükselecek. Asgari maktu ve maktu vergiyi toplarsak toplam ÖTV 47,12 liradan 54,12 liraya yükselecek. Bir de artan tutarın KDV'si var. Böylece toplam vergi KDV ile birlikte en az 64,94 lira olacak.



ESKİYE GÖRE DAHA AZ YANSIYOR

Mart ayında Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre sigaralara uygulanan paket başına sabit alınan maktu vergi 8,39 TL’den 10,50 TL’ye artırılırken, fiyata bağlı nispi vergi oranı yüzde 53,5’ten yüzde 50’ye indirildi.

2024 yılında benzer şekilde atılan 2 adımın devamı niteliğinde değerlendirilen bu düzenlemeyi enflasyonla mücadele yol haritasının bir parçası olarak nitelendirmek mümkün. 2024 yılı başından beri atılan istikrarlı adımlarla maliyetlerin fiyata katlanarak yansımasına sebep olan ve enflasyonu tetikleyen mali çarpan 7,5’ten 3,8’e düştü. Yani, artık 1 TL’lik bir maliyet artışı sigaraların perakende satış fiyatına 3,7 TL daha az yansıyor.