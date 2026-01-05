Yeni yılın ilk günlerinde tütün ürünlerine beklenen zam haberi geldi. Sektör temsilcileri tarafından yapılan duyurulara göre, bir sigara grubunda gerçekleşen 5 TL’lik fiyat artışı, 5 Ocak 2026 Pazartesi sabahı itibarıyla raflara yansıtıldı.

Zammın detaylarını paylaşan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada fiyat artışını doğruladı. Dündar, "İlk sigara grubuna 5 TL zam geçişi gerçekleşti" ifadelerini kullanarak, yeni tarifelerin tüm bayilerde uygulanmaya başlandığını belirtti.

Yapılan güncelleme sonrası fiyat tablosu şu şekilde şekillendi:

En ucuz sigara fiyatı: 90 TL

En pahalı sigara fiyatı: 105 TL

Bugün itibarıyla tek bir sigara grubu için kesinleşen bu zam hamlesinin ardından, gözler diğer markalara çevrildi. Sektör kaynakları, maliyet artışları sebebiyle diğer sigara gruplarının da önümüzdeki günlerde benzer bir zam kararı alarak fiyat listelerini güncelleyeceğini öngörüyor.