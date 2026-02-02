Sigara fiyatlarına yönelik yeni bir zam beklentisi gündemde. Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şubat ayı itibarıyla sigara fiyatlarında artış öngörüldüğünü duyurdu. SİGARAYA GEÇİŞ ZAMMI Dündar, üretim ve dağıtım maliyetlerindeki artış ile vergi kalemlerinde yapılan güncellemelerin fiyatlara yansıyacağını belirterek, söz konusu artışın 5 ile 10 lira arasında olabileceğini ifade etti. Bu artışın sektörde “geçiş zammı” olarak nitelendirildiğini aktaran Dündar, yeni fiyatların şubat ayıyla birlikte raflara yansımasının beklendiğini kaydetti.

