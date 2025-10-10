Yeni yıl öncesi birçok kaleme olduğu gibi sigaraya da 5 lira zam gelmesi bekleniyor.

Tele1'de yer alan habere göre, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarına yeni bir zammın yolda olduğunu açıkladı.

Sigara fiyatlarına yönelik zammın ekim ayı içinde gelmesini beklediklerini belirten Dündar, artış miktarının ise 5 lira civarında olacağını söyledi.

YENİ YILDA DA ZAM GELECEK Mİ?

Dündar, ÖTV güncellemesiyle birlikte yeni yılda da sigara fiyatlarında artış beklediklerini söyledi.

Sigaraya son zam temmuz ayının sonu ve ağustos ayının başında gelmişti.