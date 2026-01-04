2026 yılının başlamasıyla birlikte vatandaşın cebini etkileyecek zamlar da peş peşe gelmeye başladı. Yeni yılın ilk sigara zammının 5 Ocak Pazartesi günü itibarıyla fiyatlara yansıyacağı açıklandı.

YARIN ETİKETLERE YANSIYACAK

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarına 5 TL zam yapılacağını duyurdu. Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada zam için net tarih vererek, “Birkaç gün önce açıkladığımız gibi ilk sigara grubuna 5 TL zam geçişi gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

EN UCUZU 95 LİRA OLACAK

Güncel fiyat listesine göre zam öncesinde en ucuz sigara 90 TL, en pahalı sigara ise 105 TL seviyesinde bulunuyor. Yapılacak artışla birlikte en ucuz sigaranın fiyatı 95 TL’ye yükselecek.

Yeni yılın ilk günlerinde gelen zam, sigara kullanıcıları arasında tepkilere neden olurken, önümüzdeki dönemde farklı ürün gruplarında da fiyat artışlarının gündeme gelebileceği belirtiliyor.