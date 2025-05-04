Belce ÖRÜ

Schengen başvurusunda bulunan Türklerin sayısı artarken, bırakın vizeyi randevu almak bile çileye dönüştü. Vize krizi derinleşirken iktidar, bu sorun karşısında üç maymunu oynuyor. İş insanından, öğrencisine, turist olarak gezmek isteyeninden ticari ilişkiler için gidenlere kadar Türkiye’den herkese Avrupa kapıları duvar olurken, İtalya’nın Başbakanı Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a göç konusunda iş birliği için teşekkür etti.

ÖĞRENCİLER GİDEMİYOR

Meloni, Türkiye’den gelen sığınmacı sayısının sıfırlandığını açıkladı. Öte yandan 2024’ten bu yana İtalya’da eğitim almaya hak kazanan gençler, ülkeye kabul edilmedi. Süreci mahkemeye taşıyan gençler, İstanbul Beyoğlu’ndaki başkonsolosluk binası başta olmak üzere pek çok noktada eylem yaptı. Konsolosluklar, ret gerekçesi olarak ‘iltica riski’, ‘maddi yetersizlik’ ve ‘güvenilir olmayan finansal kaynaklar’ gibi nedenler sundu.

BÜYÜK BİR PAZAR DOĞDU

Konu öyle bir boyuta geldi ki aracı kurumların pastadan yüksek pay aldığı ciddi bir vize pazarı peydah oldu. Konuştuğumuz bir acente yetkilisi yurt dışına gitmek isteyen kişi sayısı artarken kotanın düştüğünü belirterek, şunları söyledi: “Pandemi sonrasında bu grafik daha dramatik bir hale geldi. Taksicisinden tutun da üst gelir grubundan olanlara kadar herkes ülkeden gitmek istiyor. Önceden Türkler vize alamazlardı, şimdi Schengen için randevu bile alamıyorlar. Randevu alsalar neden vize alamadıklarının bir matematiği yok. Kriterler değişmedi ama nedenselliğini kaybetti. ABD 2 sene sonraya randevu veriyor, Almanya için en az 6 ay sonrasına randevu alınıyor. En çok zorlayan da İtalya oluyor.”

Premium Lounge vize hizmeti

Vizeyle ilgili olumsuz durumun acenteler tarafından suistimal edildiğini anlatan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Pandemiden sonra konsolosluklar süreci aracı kurumlara devretti. Aracı kurumlar, kafalarına göre hareket ediyor. Vatandaştan Premium Lounge, VIP başvuru adı altında ekstra ücret talep ediyorlar. Makbuzsuz işlem yapıp, randevuları istedikleri gibi iptal edebiliyorlar ve haksız kazanç sağlıyorlar. Haftaya acentelerle toplantı gerçekleştirip yasal adımlar atacağız” dedi.

2024’ten bu yana İtalya’da eğitim almaya hak kazanan gençler, ülkeye kabul edilmedi. Gençler, pek çok kez eylem yaparak, yaşananlara tepki gösterdi.

Dolandırıcılık uyarısı yapıldı

Vize sorunlarıyla ilgili Avrupa Birliği Türk Delegasyonu’ndan da açıklama geldi. 2021’den beri vize için istenen belgelerin değişmediği ifade edilen metinde, Schengen vizesi başvuru ücretinin 90 Euro olduğu vurgulandı. Metinde şu ifadeler yer aldı: “Türkiye’de orantısız miktarlarda ücret alan çok sayıda yetkisiz aracı faaliyet gösteriyor. Schengen vizesi başvurusunda bulunmak ve almak için bu aracıların desteğine gerek yoktur. Dahası, bu aracılar sıklıkla dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunuyor.”