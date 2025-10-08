İstanbul Zincirlikuyu’da aracında çapraz ateşe tutularak öldürülen avukat Serdar Öktem’e 1.5 ay önce tebligat yapıldığı, suikast ihbarında bulunulduğu ortaya çıktı. Öktem’e çağrı üzerine koruma verildiği, avukatın yakın koruma da talep ettiği, valiliğin toplanıp karar alma sürecindeyken cinayetin işlendiği de belirlendi.

Uzman ekipler suikastın sigorta atışı yöntemiyle yapıldığını da belirtti. Yani suikast, hedef alınan kişinin öldürülmesinden kesin sonuç almaya yönelik. Planlama da, hedef alınan kişinin hiçbir şekilde yaralı kurtulmasına ihtimal verilmeyecek biçimde yapıldı ve direkt kafa bölgesi hedef alındı.

SİLAHLARI ORMANA SAKLADILAR

TALİMAT YURT DIŞINDAN

Suikastı gerçekleştiren ekip içerisinde yer alan ve kaçtıkları Arnavutköy istikametinde yakalanan 2’si 18 yaşın altında 6 kişinin sorguları sürüyor. Gözaltı sayısı ise 13’e çıktı. Cinayetin talimatının Daltonlar çetesinin yurt dışında firari durumdaki elebaşları tarafından S.Ö.’ye verildiği iddia edildi.

Öktem’in ev ve iş yeri adreslerinin ise sosyal medyada paylaşılan ‘Paneller’ üzerinden öğrenildiği ve keşif yapıldığı da öne sürüldü. Saldırganların Öktem’in aracını ofis çıkışından beri takip ettikleri, trafik durma noktasına gelince de harekete geçtikleri belirtildi.

KURŞUN GEÇİRMEZ CAM YETERSİZ KALDI

Suikastta kullanılan silahlar, şüphelilerin aracı terk ettikleri ormandaki ağaçların arasında bulundu. Ekipler zanlılarla birlikte ele geçirilen iki AK-47 seyyar dipçikli kaleşnikof tüfek, iki 9 mm’lik Parabellum tabanca ile olay yerinden toplanan boş kovanları, otopsi sırasında çıkarılan mermi çekirdeklerini, kullanılan kar maskelerini, eldivenleri laboratuvarda inceliyor. Aracın kurşun geçirmez camları kaleşnikof tüfeklerin mermileri karşısında yetersiz kaldı.

KAFA YÜZ OMUZ VE KOLDA MERMİ

Serdar Öktem’in kafa, sol omuz, köprücük kemiği ve yüz bölgesinde mermi çekirdeği parçaları bulunduğu, kafatasında ve sol kolda mermi girişleri tespit edildi. Kafatası ve yüz kemiklerinde kırıklar, beyin kanaması, beyin dokusunda harabiyet ve büyük damarlarda yaralanmalar meydana geldiği ifade edildi.

KOLUNDAKİ SAATİN İKİNCİ ELİ BİLE 7.5 MİLYON TL

Serdar Öktem’in kolundaki saat dikkat çekti. En pahallı İsviçre markası olan Patek Philippe’in bu lüks Nautilus modelinin ikinci elinin bile 7.5 milyon TL’ye satıldığı iddia ediliyor.

AVUKAT ÖKTEM İÇİN ‘KİLİT İSİM’ DİYEN AYŞE ATEŞ MESAJA YANIT VERDİ:

Reis dedikleri katledildi, onlar bir kadını tehdit ediyor

Sinan Ateş’in eşi: “Bunun gibilerin erkekliği, delikanlılığı ancak ve ancak bir kadını hedef gösterirken ortaya çıkar”

Ayşe Ateş Serdar Öktem’in korunması gerektiğini söylemişti.

Ankara’da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, İstanbul’da öldürülen avukat Serdar Öktem’in, eşinin cinayetinin kilit isimlerinden biri olduğunu, cinayetin aydınlanması için onun ve üç suç ortağının korunması gerektiğini mahkeme bildirmişti.

Ancak tedbir alınmadı ve Öktem öldürüldü. Buna ilişkin sosyal medyadan önceki gün açıklama yapan Ayşe Ateş’e, karşı kanattan tehdit mesajları geldi. Ayşe ateş ise, kendisine yönelik tehdit içeren bir mesaja dün şu yanıtı verdi: “Reis” dedikleri şahıs, İstanbul’un göbeğinde güpegündüz katledilmiş. Katledenler el kaldırmış, biz yaptık, demiş. Ama bu ERKEK “Reis”inin katilleri hakkında paylaşım yapacağına kadın tehdit ediyor. Bu şahıs, Sinan, Ülkü Ocakları Genel Başkanı iken onu İstanbul Ocak Başkanı yapsın diye ayaklarının altını yalardı.”

Suikastçıların kaçtığı araba kameraya böyle yakalandı.

Suikasttan sorumlu tutulan örgüt, çok sayıda eyleme imza attı

‘Daltonlar’ Çetesi gençleri sosyal medyadan zehirliyor

Sosyal medyada gençler arasında hayranlık uyandırarak üye topluyorlar Çete, liderleri Irak’ta yakalanınca İstanbul’daki konsolosluğa saldırmıştı.

Suikasttan sorumlu tutulan ve bir ay önce Serdar Öktem’i tehdit ettiği belirtilen Daltonlar Çetesi, cinayetle birlikte yeniden gündemde.

“Z kuşağı mafyası” olarak tanımlanan çetelerden biri de Daltonlar. Başlangıçta Barış Boyun suç örgütüyle işbirliği yapan Daltonlar paylaşım kavgası nedeniyle bu çeteyle ters düştü.

Liderleri Irak’ta yakalanıp Türkiye’ye teslim edilince İstanbul’daki Irak Başkonsolosluğu’na silahlı saldırı düzenledi. “Çizgi film çeteleri” olarak anılan bu yeni nesil mafyaların yükselişi uzmanlar tarafından gençliğin içine itildiği umutsuzlukla açıklanıyor. Çete sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gençler üzerinde hayranlık oluşturuyor.

Gazeteci Bahadır Özgür bu çeteleri şöyle tanımlamıştı: “Bu çeteler 15-25 yaş arası gençleri dönüştürüyor.”

Bahçeli suikastla ilgili soruları yanıtlamadı

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin, avukat Serdar Öktem’le ilgili sorularını yanıtsız bıraktı. Bahçeli, sorulan soruyu el işaretiyle savuşturdu.

Öktem, Sinan Ateş cinayetinin sanıklarından Doğukan Çep ve tetikçi Eray Özyağcı’nın avukatlığını yapmıştı.