Sigorta şirketleri, eski tip ehliyetle yapılan kazalarda ödeme yapılmayacağını ve bu durumun “ehliyetsiz sürücü” statüsüne girdiğini açıkladı.

31 Ekim 2025 tarihinde ehliyet yenileme süresini kaçıran sürücüler, yalnızca idari para cezası değil, büyük maddi kayıplarla da karşı karşıya kalacak.

Karayolları Trafik Kanunu’nun 39/3 maddesi uyarınca, “geçerlilik süresi dolan sürücü belgesiyle araç kullanma” suçundan 12 bin 978 TL’ye kadar para cezası uygulanacak. Ancak asıl tehlike, olası bir kaza durumunda sigorta kapsamı dışında kalmak olacak.

SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN NET UYARI

Sigorta sektörünün önde gelen temsilcileri, poliçe şartlarının temelinde “sürücünün yasal olarak geçerli bir ehliyete sahip olması” maddesinin yer aldığını vurguladı.

Bu kapsamda, belirtilen tarihten sonra eski tip ehliyetin geçersiz sayılacağı ve sürücülerin “ehliyetsiz” konumuna düşeceği belirtildi.

Bu durum, meydana gelebilecek kazalarda on binlerce liralık hasar bedelinin sürücünün kendi cebinden ödenmesi anlamına geliyor.

KASKO VE TRAFİK SİGORTASI ARTIK KORUMA SAĞLAMAYACAK

Sigorta şirketleri tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, “Kaza tespit tutanağında eski tip ve geçersiz bir ehliyet bilgisi yer alıyorsa, sigorta şirketleri hasar dosyasını reddetme hakkına sahip. Çünkü ehliyetsiz sürücü statüsüne giriyor. Kasko poliçeniz kendi aracınızda oluşan hasarı karşılamaz. Daha da önemlisi, trafik sigortası (zorunlu sigorta) karşı tarafın hasarını ödese dahi, sigorta şirketi bu tutarı hukuki yollarla (rücu) sürücüden tahsil etme hakkını saklı tutar” şeklinde konuya dair bir açıklama bulunuyor.

Yapılan bu açıklama, hem araç sahiplerini hem de sürücüleri yakından ilgilendiriyor. Artık sadece para cezası değil, rücu davaları ve yüksek hasar maliyetleri de gündemde olacak.

“YASAL DAYANAK TAMAMEN ZORUNLU”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Avukat Ahmet Yavuzer, sigorta şirketlerinin tutumunun yasal temellere dayandığını vurguladı:

“Her sigorta poliçesi, sürücünün yasal olarak geçerli bir sürücü belgesine sahip olmasını öngören bir ‘asgari şart’ maddesi içerir. Eski ehliyetin geçerliliğini yitirmesiyle birlikte, sigorta şirketleri poliçeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmekten yasal olarak muaf olacaklardır. Bir diğer nokta da trafik sigortası kapsamındaki rücu davalarıdır. Zorunlu trafik sigortasının karşı tarafın hasarını ödemesinin ardından sigorta şirketleri, bu tutarı ‘ehliyetsiz araç kullandığı’ gerekçesiyle sürücüden talep etme hakkına sahiptir. Bu durumda sürücü, hem kendi aracının hasarını karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda karşı tarafın hasarını da ödemek mecburiyetinde kalacaktır” dedi.