Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Avrupa Yatırım Holding (AVHOL) pay piyasasında yapılan işlemlerle ilgili olarak 16 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu ve borsalarda işlem yasağı getirdi. Yasak getirilen kişiler arasında 'Yetenek Sizsiniz' yarışmasında ünlenen Aref Ghafouri'de yer alıyor.

Kurulun açıklamasına göre, çeşitli sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar ve AVHOL pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler sonucunda, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/2. maddesi kapsamında “bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı” fiilinde sorumluluğu tespit edilen kişilere yönelik işlem başlatıldı.

2 YIL İŞLEM YAPMA YASAĞI UYGULANACAK

Bu kapsamda, Alper Atalay, Aref Ghafouri, Bedri Erdoğan, Cemal Çetinkaya, Emre Kızılırmak, Eren Çayır, Erol Demir, Furkan Koçak, İlker İlhan, Mehmet Yılmaz, Muhammet Erdoğan, Murat Ağcabağ, Murat Güler, Onur Yılmaz, Osman Özsoy ve Talha Erdinç Şahin hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Aynı kişiler için ayrıca, SPK’nın 101. maddesi ve V-101.1 sayılı Tebliğ hükümleri uyarınca 2 yıl süreyle borsalarda işlem yapma yasağı uygulanacak.

SİHİRBAZ AREF'İN İLK VUKUATI DEĞİL

Öte yandan, sihirbaz Aref Ghafouri’nin daha önce de benzer gerekçelerle işlem yasağı aldığı ve hakkında yasal işlem yapıldığı hatırlatıldı.