2003-2012 yılları arasında yayımlanan 'Sihirli Annem'de rol alan İnci Türkay uzun süredir İngiltere'de yaşıyor.

Son olarak 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' adlı filmde rol alan oyuncu, 20 yaşına basan oğlu Ali'nin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

"İYİ Kİ BENİM OĞLUMSUN"

Oğluyla fotoğraflarını paylaşan Türkay, "Benim en kıymetlim, canım oğlum, tertemiz yüreğin, gülen yüzün hiç solmasın. Hayallerin kanatların olsun, umutların ışığın, cesaretin pusulan, geleceğin senin kadar parlak, yolun kalbin kadar tertemiz olsun. Biliyorum ki yüreğinin güzelliği, aklının gücü ve hayallerinin ışığı seni hep en iyi yerlere taşıyacak. Benim şükür sebebim, kalbimin en saf köşesi, en kıymetli varlığım… İyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki benim oğlumsun. 20'nci yaşın kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

"ŞU AN OLSA YAPAMAZDIM"

Atilla Saral ile mutlu bir evliliği olan Türkay, aylar önce Londra'ya taşınma sebebini anlatmıştı.

"1999 yılında dil öğrenmeye gitmiş ve bir ailenin yanında kalmıştım İngiltere'de. Durdum durdum, dedim ki 'git'. Ali'yi de düşündüm, büyüyordu. Ona yapamadığım şansı verebilirdim... Orada beni yatlar katlar beklemiyordu. O bir delilik hali ama şimdi olsaydı, kapıdan dışarı çıkamazdım."