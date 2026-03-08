

Bir döneme damga vuran Gül Onat, Sihirli Annem’de canlandırdığı Perihan Teyze karakteriyle hafızalarda yer edindi. Geçtiğimiz yıl pankreas kanseri teşhisi konulan Onat, ağır tedavi süreçleri ve zorlu operasyonlarla mücadele ettiğini açıkladı.

KANSER BAĞIRSAKLARINA YENİDEN YAYILDI

Sanatçı, kemoterapi ve radyoterapi sonrası rahatladığını ancak kanserin bağırsaklarına yeniden yayıldığını belirtti. Onat, yaklaşık altı aydır bağırsaklarının bir torbaya boşaldığını ve sürecin çok zor geçtiğini dile getirdi.

''HEPİNİZİ ÇOK ÖZLEDİM''

Uzun süre sessiz kalan oyuncu, sosyal medya üzerinden sevenlerine seslenerek son durumu hakkında şunları paylaştı:

“Sevgili dostlar, uzun zamandır kendimle ilgili haber veremedim. Şu anda iyiyim. Hepinizi çok özledim ve çok seviyorum. Benden haberler şimdilik bu kadar. Sağlıkla kalın.”