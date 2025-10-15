'Sihirli Annem'de canlandırdığı 'Tuğçe' rolüyle tanınan Damla Ersubaşı, diziden sonra oyunculuğa devam etmemesine rağmen adından söz ettirmeye devam ediyor.

Önce evliliğiyle, gördüğü şiddet ve toparlanma süreciyle, sonra estetikleriyle konuşulan Damla Ersubaşı bu kez umre pozlarıyla gündeme geldi.

Kutsal toprakları ziyaret eden Damla Ersubaşı çektiği fotoğrafları sosyal medyada şu notla paylaştı:

"Bugüne kadar yaşadığım hiçbir şey için 'ah keşke yapsaydım' ya da 'yapmasaydım' demedim.Dediysem bile hemen ardından 'ama olması gereken oymuş' deyip tevekkül ettim."

"Demek ki ne yaşadıysam, bugün olduğum kişi olabilmem içinmiş.Sabretmeyi, tevekkül etmeyi çocuklarıma az da olsa öğretebilmem içinmiş belki. Çocuklarıma…"

"Ailemle geçiremediğim zamanlar ya da bazen kendi ellerimle o zamanı çaldığım için en büyük kızgınlığım yine kendimeydi.Ama onu da yaşamam gerekiyormuş ki, her anın kıymetini ve değerini gerçekten anlayabileyim."

"Babamla vedalaşmam gerekiyormuş mesela… Bu dünyaya geldi, yaşadı, nefesi sayılıydı… Yanımdan gitti. Ama kalbi hep kalbimde, kokusu hâlâ her an burnumda…"

"Beni ben yapan her anım için, yaşadığım tüm tecrübelerim, tekamüllerim için sonsuz şükür."

"SIKTI AMA BU MUHABBET"

Öte yandan Damla Ersubaşı bir takipçisinin "Oraya giderler, geldikten sonra tekrar oralarını buralarını açarlar. Eee ne anladın o zaman, hep gösteriş!" yorumuna da şu yanıtı verdi:

"Sıktı ama bu muhabbet. Artık yeni şeyler düşünüp yazın. Sen de git de dönünce şaşıralım."