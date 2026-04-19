Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün "turuncu kod" uyarısının ardından Siirt ve çevresinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Gece boyunca aralıksız süren yağışlar nedeniyle kent merkezindeki pek çok cadde ve sokak su altında kalırken, zemin katlarda bulunan çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalışan vatandaşlara, belediye ekipleri gece boyu yürüttüğü çalışmalarla destek verdi.

Yağışın şiddeti ulaşım altyapısında da ciddi hasarlara yol açtı. Siirt-Pervari ve Siirt-Eruh kara yollarının belirli bölümlerinde çökmeler meydana gelmesi üzerine, jandarma ekipleri yollarda güvenlik önlemleri aldı. Karayolları ekipleri hasar gören noktalarda onarım çalışmalarına başlarken, Siirt-Batman kara yolunda biriken çamur yığınları trafik akışında aksamalara neden oldu.

İlçelerde de benzer manzaralar kaydedildi; Kurtalan ve Tillo’da sularla kaplanan caddeler nedeniyle sürücüler ve yayalar ilerlemekte güçlük çekti. Belediye görevlilerinin tıkanan rögarları açmak için yoğun mesai harcadığı bölgede, ekiplerin hasar tespit ve temizlik faaliyetleri koordineli bir şekilde sürdürülüyor.