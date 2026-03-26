Ekrem İmamoğlu’nun da yargılandığı 402 sanıklı İBB davasında 10’uncu celse dün görüldü. Hakkında 30 ile 80 yıla kadar hapis cezası istenen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık savunma yaptı.

Çalık “Hayatım boyunca belediyecilik faaliyetlerini hiçbir zaman kişisel çıkar için kullanmadım. Keyfi kararlar almadım. Siyasi saiklerle hareket etmedim. Vicdanım rahat” dedi. Çalık “4 bin sayfalık iddianamede hakkımda tek bir telefon kaydı, tek bir teknik takip yok” tespitini yaptı. Çalık sadece tanık ve etkin pişmanlıkçıların eylemlerinden tutuklu.

“Aleyhime yöneltilen beyanları iftira görmekteyim. Özgürlüğü kısıtlı kişilerin, somut delille desteklenmeyen beyanları tek başına mahkumiyet için yeterli değildir” dediği savunmasında iddianamedeki çarpıklıklara değindi.

BEŞ KEZ DEİŞTİRDİ

Çalık, kendisini rüşvetle suçlayan Uğur Güngör’ün çelişkili beyanları üzerine konuştu. Güngör’ün ilk ifadesinde rüşvet tutarını 13 daire olduğunu belirttiğini, iki ay sonra değiştirerek iki daire parası ile birlikte 13 daire dediğini söyledi. Çalık, Güngör’ün, başka bir beyanında rüşvet tutarını 15 daire olarak açıkladığını, başka bir tarihte de 15 milyon lira olduğunu ileri sürdüğünü, sonra ilk ifadesine döndüğünü aktardı.

Murat Çalık’ın annesi Gülseren Çalık dün de duruşma salonu koridorundaydı.

Çalık “İddia makamı araştırma gereği duymamış ama ben onların yerine araştırdım” diyerek Güngör için “200’ün altında sabıka kaydı varsa suçlamaları kabul edeceğim” ifadesini kullandı. Murat Çalık, ‘rüşvetle’ suçlandığı dönemde kamu görevlisi olmadığını kaydetti. Belediyenin bir kamu kurumu olduğunu vurgulayıp “Ortada örgüt yoktur” dedi.

İMAMOĞLU’NDAN UYARI

Çalık, “Ben İTÜ meznuyum, zamanı geri alıp, Yıldız Teknik mezunu olamam” dedi. Bunun üzerine, kürsüdeki Çalık’ın arkasında oturan İmamoğlu, “Dikkat et başkanım diplomanı iptal etmesinler” dedi. Çalık bunun üzerine kısa süre tebessüm ettikten sonra savunmasına devam etti.

Hapiste 20 kilo veren ve iki ameliyat geçiren Murat Çalık duruşma salonunda böyle çizildi.

GÖRÜŞ

Hak etmediklerini yaşatsalar da,

Önüne zorluklar koysalar da,

Çaresizlik değildi yaşadıklarım.

★★★

Bileklerine kelepçeler taksalar da,

Gecenin içinde saklasalar da,

Duygularını serbest bıraksalar da,

Yalnızlık değildi yaşadıklarım.

★★★

Demir kapıları kapatsalar da,

Günleri sana saydırsalar da,

İçinde yangınlar çıkartsalar da,

Umutsuzluk değildi yaşadıklarım.

1 yıldır cezaevinde tutuklu bulunan Murat Çalık sürekli olarak sağlık sorunları yaşadı. Savunması

5 saat süren Çalık, cezaevinde 2 kitaplık şiir yazdığını söyledi. Çalık, ifadesini “GÖRÜŞ’ adlı şiirini okuyarak bitirdi.