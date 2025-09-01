Cumhurbaşkanı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak AKP MYK toplantısında sahada şikayetler gündeme gelecek.
Parti kurmaylarının ağustos ayı başından itibaren sürdürdüğü “Türkiye Yüzyılı” buluşmalarında topladıkları verileri MYK'da gündeme getirecek.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre, ziyaretlerde özellikle ekonomik sıkıntılar, yerel yönetimlere yönelik talepler ve vatandaşların beklentileri öne çıktı. Parti kurmayları, bu verileri raporlaştırarak Erdoğan’a sunacak ve çözüm önerileri üzerinde değerlendirme yapılacak.