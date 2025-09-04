Daha önce mesektaşlaru Halil İbrahim Ceylan, Doğukan Güngör ve Alp Navruz ile birlikte olan oyuncu Sıla Türkoğlu, bir yıldır işletmeci Ata Ayyıldız ile aşk yaşıyor.

Birlikte sık sık seyahat eden çift geçen ay da İtalya'ya gitmişti. Ayyıldız, Türkoğlu'na Como Gölü'nde teknede evlilik teklifinde bulunmuştu.

"HİÇ BEKLEMİYORDUM"

Önceki gün Galataport'ta bir etkinliğe katılan Sıla Türkoğlu, muhabirlerin evlilik teklifiyle ilgili sorularına "İtalya'yı ben çok merak ediyordum, o da teklifin orada olmasını istemiş. Çok özel bir andı ve hiç beklemiyordum. Hayat bize ne getirirse her şeyin hayırlısı olsun" yanıtını verdi.

Türkoğlu'nun teklif aldığı tektaşın büyüklüğü dikkat çekti.

Bu arada bir tekstil markasının reklam filminde rol alan oyuncunun 10 milyon TL kazandığını öğrenildi.

"ATA İLE TANIŞTIĞIMDA HAYATIMDA BİRİ VARDI"

Sıla Türkoğlu konuk olduğu bir programda işletmeci sevgilisi Ata Ayyıldız ile nasıl tanıştıklarını anlatmıştı:

"İki sene önce onun mekanına gittiğimde bir arkadaş grubumla otururken tanıştık. Sosyal medyadan takip etmiş ama benim başka bir ilişkim vardı ve geri dönmedim. Bodrum'da bir kampa gittim tesadüfen o da oradaydı. Bir kahve içtik ve başladık."