

Daha önce meslektaşları Halil İbrahim Ceylan, Doğukan Güngör ve Alp Navruz ile birlikte olan oyuncu Sıla Türkoğlu, bir yıldır işletmeci Ata Ayyıldız ile aşk yaşıyor.

Birlikte sık sık seyahat eden çift geçen ay İtalya'ya gitmişti. Ayyıldız, Türkoğlu'na Como Gölü'nde teknede evlilik teklifinde bulunmuştu.

Türkoğlu, evlilik teklifiyle ilgili sorulara "İtalya'yı ben çok merak ediyordum, o da teklifin orada olmasını istemiş. Çok özel bir andı ve hiç beklemiyordum. Hayat bize ne getirirse her şeyin hayırlısı olsun" yanıtını vermişti.

MÜZİKALE GİTTİLER

Kısa bir süre önce de rol aldığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinden ayrılan Sıla Türkoğlu ile sevgilisinin yeni durağı İngiltere'nin başkenti Londra oldu.

26 yaşındaki oyuncu, sevgilisi ile çmceki akşam Lyceum Theatre'da Aslan Kral müzikalini izlemeye gittiğini gözler önüne serdi.