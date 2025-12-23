Suriye ordusu ile ülkede SDG adını kullanan terör örgütü YPG/PKK arasında Halep ilinde çatışma çıktı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre YPG/PKK, Halep ilinin Şeyhan ve Leramon bölgesi yakınlarındaki Suriye askerlerinin bulunduğu noktaya saldırdı.

AÇIKLAMALAR YAPILDI

Suriye Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "PKK/YPG hedefleri etkisiz hale getirildikten sonra örgüte verilen karşılığın durdurulduğu" belirtildi.

Bakanlığın Medya ve İletişim Dairesi'nin açıklamasına göre, Suriye ordusu Halep'te PKK/YPG'nin saldırılarına karşılık vererek örgüt hedeflerini etkisiz hale getirdikten sonra ateş açmayı durdurma talimatı verildi.

"GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI, TALİMAT VERDİ"

Açıklamada, "Genel Kurmay Başkanlığı, SDG hedeflerinin etkisiz hale getirilmesinin ardından bu hedeflerin vurulmasının durdurulması yönünde talimat verdi ve çatışma alanının sivillerden uzak tutulacak şekilde daraltılmasını sağladı." ifadeleri yer aldı.

Örgütün SDG adlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "Suriye güvenlik güçlerine saldırının durdurulduğu" ifadesi kullanıldı.

Suriye ordusundan daha önce yapılan açıklamada, "ordunun halkı koruma ve savunma sorumluluklarına uygun olarak hareket ettiği, kontrol hatlarını değiştirme yönünde herhangi bir girişimde bulunmadığı, bunun yerine sadece ateş kaynaklarına karşılık vermekle yetinildiği" belirtilmişti.

2 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Suriye'deki PKK/YPG’nin, akşam saatlerinde Halep il merkezi ve kırsalındaki sivil yerleşimlere topçu ve havan atışlarıyla düzenlediği saldırılarda 2 sivil yaşamını yitirdi, 13 sivil yaralandı.

PKK/YPG, ayrıca Halep ilinin Şeyhan ve Leramon bölgeleri yakınlarında Suriye askerlerinin bulunduğu noktaya da saldırı düzenledi.

Saldırıda Suriye ordusundan bir asker ile iki sivil savunma personeli yaralandı.