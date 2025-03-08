Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi, sosyal medya üzerinden silah paylaşımı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 6 Mart tarihinde Bodrum, Milas, Fethiye, Ortaca, Dalaman ve Marmaris ilçelerinde şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
3 GÖZALTI
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 2'si kurusıkı 11 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 1 av tüfeği, 8 şarjör, 1315 mermi, 20 tüfek kartuşu, 32 karton gümrük kaçağı sigara ve 6 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 kişi gözaltına alındı.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.