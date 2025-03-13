Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 20 yaşındaki Feyza Naz A., temizlediği tabancanın ateş almasıyla çenesinden vurularak yaralandı.
Alınan bilgiye göre Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi’nde Feyza Naz A.,temizlediği tabancanın ateş almasıyla çenesinin altından vurularak yaralandı.
Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Çenesi parçalanan Feyza Naz, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.
Polis, olayla ile ilgili soruşturma başlattı.