Adana’nın Yüreğir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada Talip Çelikten (55) hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde PTT Evleri Mahallesi kapalı semt pazarı önünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Çocuk parkının da bulunduğu bölgedeki çatışmada, yol kenarında seyyar tezgahta tantuni satan Çelikten’e kurşun isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Talip Çelikten’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Çelikten’in yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.
Çatışmada yaralanan 6 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı; yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.