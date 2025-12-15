Avustralya'nın Bondi bölgesinde düzenlenen Yahudi Hanuka etkinliğine yönelik silahlı saldırı en az 15 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanırken, olayın ortasında sergilediği cesaretle öne çıkan bir isim dünya gündemine oturdu.

İki çocuk babası, 43 yaşındaki manav Ahmed al Ahmed, saldırganlardan birinin silahını çıplak elle kaparak etkisiz hale getirdi. O anlara ait görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken Ahmed al Ahmed, "kahraman" ilan edildi.

MİLYARDERDEN BÜYÜK ÖDÜL

Saldırının ardından Yahudi yatırımcı ve milyarder Bill Ackman, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Ackman, "Onu ve ailesini ödüllendirebilmek için doğrulanmış bir bağış kampanyası başlatılsın" ifadelerini kullandı.

Kısa süre sonra açılan GoFundMe kampanyasına Ackman'ın 100 bin dolar bağışladığı öğrenildi. Ackman'ın servetinin 9.5 milyar doları aştığı biliniyor.

HASTANEDE TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Ailesinin verdiği bilgiye göre Ahmed al Ahmed, kolundan ve elinden vuruldu. Ameliyat geçiren Ahmed'in hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak tedavisinin sürdüğü açıklandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Ahmed'in, beyaz tişörtüyle bir aracın arkasında saklandıktan sonra silahlı saldırgana arkadan atladığı, silahı elinden aldığı ve ardından polise yanlışlıkla hedef olmamak için silahı bir ağacın yanına bıraktığı görülüyor.

TERÖR EYLEMİ İLAN EDİLDİ

Öte yandan yetkililer, saldırının resmen terör eylemi olarak tanımlandığını açıkladı. Bu kararın ardından Avustralya istihbarat servisi ASIO ve federal polis geniş yetkilerle soruşturma başlattı.

Saldırganlardan 24 yaşındaki Naveed Akram, olay yerinde yakalanarak ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Babası ise olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, saldırıda 13 kişinin olay yerinde, 2 kişinin ise hastanede yaşamını yitirdiğini duyurdu. Hayatını kaybedenlerin yaşlarının 10 ila 87 arasında olduğu belirtildi.

Yetkililer saldırının yaklaşık 5 dakika sürdüğünü, çok sayıda kişinin ağır yaralı olduğunu ve en az üç çocuğun hala hastanede tedavi gördüğünü açıkladı.