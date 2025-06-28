ŞİLE SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C. ŞİLE(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2021/60 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/60 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Şile İlçesi Bucaklı Mahallesi Karaveli Tepesi 3837 Ada, 70 Parsel 12.685,47 M2. Tarla Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 12.685,4 m2

İmar Durumu : 24/01/2019 tasdik tarihli Bucaklı mahallesi 1/1000 ölçekli imar planında ; TT-2 rumuzlu Turizm tesis alanında kalmakta olup bu alanlarda minimum ifraz şartı 5000 m2 dir. Kısmen imar yolunda kısmen de; E=0,20 yapılaşma yoğunluğunda 2 kat konut alanında kalmakta olup ifrazınyapılması durumunda minimum parsel büyüklüğü 500.m2, minimum parsel cephesi 12 metre, minimum parsel derinliği 16 metredir.

Kıymeti : 95.141.025,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/09/2025 - 14:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/09/2025 - 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2025 - 14:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2025 - 14:10

25/06/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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