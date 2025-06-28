ŞİLE SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2021/60 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/60 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Şile İlçesi Bucaklı Mahallesi Karaveli Tepesi 3837 Ada, 70 Parsel 12.685,47 M2. Tarla Şile / İSTANBUL
Yüzölçümü : 12.685,4 m2
İmar Durumu : 24/01/2019 tasdik tarihli Bucaklı mahallesi 1/1000 ölçekli imar planında ; TT-2 rumuzlu Turizm tesis alanında kalmakta olup bu alanlarda minimum ifraz şartı 5000 m2 dir. Kısmen imar yolunda kısmen de; E=0,20 yapılaşma yoğunluğunda 2 kat konut alanında kalmakta olup ifrazınyapılması durumunda minimum parsel büyüklüğü 500.m2, minimum parsel cephesi 12 metre, minimum parsel derinliği 16 metredir.
Kıymeti : 95.141.025,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/09/2025 - 14:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/09/2025 - 14:10
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2025 - 14:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2025 - 14:10
25/06/2025 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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