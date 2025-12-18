Şili'de kaybolan Türk turist Ali Dikici'nin kiraladığı araç yanmış bir halde bulundu, ancak Dikici'nin izine rastlanmadı.

Şili haber kanalı 24 Horas (24 Saat) haberine göre 12 Kasın'dan beri kayıp olan Dikici en son Mejillones kentinde görülmüştü.

Dikici'nin kiraladığı araca tam olarak ne olduğu hala gizemini koruyor. Polis ekipleri Mejillones etrafında arama çalışmalarını arttırıyor.

Türkiye’nin Şili Büyükelçiliği, Ali Dikici'nin bulunabilmesi için “kayıp/akıbeti meçhul” kapsamında resmi başvuruda bulunmuştu.

Frankfurt'tan Kolombiya'ya giden, oradan da Şili'ye geçen Dikici'nin 2 aydır kayıp olması ülkedeki arama çalışmalarını hızlandırdı. Ailesi ise Dikici'den haber bekliyor.