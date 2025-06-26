'ONSUZ GEZMEK İSTEMİYORUM'
Köpeğiyle birlikte 4 yıldır dünyayı dolaştıklarını belirten Lopez, "En son bundan bir ay önce İran'a gittim. Buradan Tahran'a gidecektim ancak İsrail'in İran'a saldırdığını öğrendim. Bana 'buradan gitmelisin' dediler. Ben de Tahran'a gitmekten vazgeçtim.
Urmiye üzerinden, Esendere Gümrük Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye geldim. Şimdi çok rahatladım, korkularımı kırdım. İran'da çok sıkı bir güvenlik var, kontrol var. Her noktada beni aradılar, ajan olup olmadığımı sorguladılar. Köpeğimle beraber Türkiye'ye geldim.
Çok güvenli bir ülke ve burada olmaktan mutluyum. 3 gün burada kaldıktan sonra Mersin oradan da İstanbul'a gideceğim. Köpeğim ile birlikte ülke ülke geziyoruz. Tabii köpekle gezmek ister istemez zor oluyor. Ama benim yol arkadaşım. O yüzden gittiğim her ülkede köpeğim Mirlo ile geziyorum. Onsuz gezmek istemiyorum" dedi.