Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tehdit ettiği gerekçesiyle Silivri’de tutuklu gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalındaki ‘Yorumlayamıyor’ programında içinde bulunduğu durumu anlattı. Altaylı, “Çok yorgunum. Kendimi ruhen çok yorulmuş hissediyorum” diyerek, şunları söyledi:



“62 yıllık hayatımda hiç bu kadar saçma, bu kadar sürreel, hatta ütopik, manasız ve mantıksız bir dönem yaşadığımı hatırlamıyorum. Sanki bitmeyen bir kabus, yataktan kalkmamızı engelleyen bir uyku felcinin eşlik ettiği uzun bir karabasan yaşıyor gibi hissettim dün kendimi.”



'İDDİANAME EKİME YETİŞMEZ'



İBB’ye yönelik operasyonlarda yaşananları şaşkınlıkla izlediğini vurgulayan Altaylı, şöyle devam etti:



“Birkaç hafta önce İBB davası ile ilgili iddianame veya iddiananemelerin Eylül, Ekim’de mahkemeye sunulmasını beklediğimi söylemiştim. Bu sözümü geri alıyorum. Ben bu davayla ilgili bir iddianame yazılma ihtimalini çok düşük bulmaya başladım. Yazamazlar.”