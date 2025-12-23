İtalya’da tutuklu bulunan Barış Boyun’un liderlik ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik 363 sanıklı davanın karar duruşması Silivri’de görüldü.
Mahkeme, örgütün yapısı ve eylemleri kapsamında 40’tan fazla sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı, 107 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Çok sayıda sanık hakkında da uzun süreli hapis cezaları verildi.
Kararların açıklanması sırasında duruşma salonunda gerginlik çıktı.
Sanıklar ile jandarma arasında arbede yaşanırken, güvenlik gerekçesiyle mahkeme heyeti salonu terk etti.
Olayların büyümesi üzerine kolluk kuvvetleri müdahale etti, duruşmaya ara verildi.