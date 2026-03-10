CHP lideri Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu davasına bakan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından özel olarak oluşturulduğunu savundu ve “Mahkeme Başkanı Akın Gürlek’in hemşehrisi, dışarıdan da 2 üye yolladılar. Maça çıkıyoruz, hakem rakip takımın formasını giymiş” dedi.

Önceki gün Eskişehir’de 8 Mart Dünya Kadınlar günü etkinliklerine katılan Özel, Ekrem İmamoğlu’nun da yargılandığı İBB davası konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu ve şöyle dedi:

ÜÇTE ÜÇ YAPTILAR

“Bir yıldır bu davanın 40. Ağır Ceza’da görüleceği söyleniyordu. 40. Ağır Ceza’nın başkanı Akın Gürlek’in hemşehrisi çok yakın görüştüğü birisi… İki de üye var. O iki üyeden tam emin olamamışlar. Bu mahkemeye bir başkan iki üye daha yolladılar. Yeni, dışarıdan yollanan iki üye… Akın Gürlek’in çok sevdiği başkanın yanına kondu. Üçte üç yaptılar. Bu davayı da bu heyete verdiler. Öbür iki üyenin başına da dışarıdan başkan getirdiler. O da diğer davalara bakacak. Bir maça çıkıyoruz, hakem rakip takımın formasını giymiş.”

GÜRLEK TASARIMI

“Eskiden devletimize karşı provokasyonlar olurdu. Şimdi devleti eline geçirenler milletimize karşı provokasyon yapıyorlar’’ diyen Özel “Bu millet haklıyı biliyor, masumu biliyor. Bu kadar zulmet. Bir yıl içeride tut. Mahkemenin başkanına iki takviyeyle ayrı heyet yap. Üçte üç Akın Gürlek tasarımı heyet oluştur.

Biz bu milletin gönlüne girmişiz. Siz de bu milletin gönlünde rezil bir yere sürüklenmişsiniz. Milletin gönlünde iftiracı olanlar, yalancı şahit bulanlar, yalancı şahit değiştirenler işin sonunda mahkum olacaklar. Özel heyetin mahkemede ne karar vereceğini de göreceğiz, önemli olan milletin vicdanındaki mahkemededir. Biz orada beraat ettik.”

CHP’nin Silivri’deki dayanışma merkezine kuruldu

Ziyarette çekilmiş aile fotoğrafı Atatürk posterinin hemen önünde.

İmamoğlu’nun 12 m2’lik hücresinin kopyasını yaptılar

CHP’nin Silivri’de İBB Davası için kurduğu Dayanışma Merkezi’nde, Ekrem İmamoğlu’nun Marmara Cezaevi’ndeki 12 m2’lik hücresinin birebir örneği sergileniyor. Hücrede, Mustafa Kemal Atatürk posteri ile küçük bir televizyon da bulunuyor. Ailesinin İmamoğlu’nu ziyarete geldiği güne ait bir fotoğraf da Atatürk posterinin hemen yanında. Cezaevinde belirli kanalları izleyebilen İmamoğlu’nun televizyonu da cezaevindekinin aynısı. Hücrede bir sandalye, masa ve yatak var.

Hazırlanan hücre, Dayanışma Merkezi’ne gelen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.