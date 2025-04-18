Merkez Bankası’nın (TCMB), Silivri’de mahkum edilen siyasetçiler yerine verileri takip ettiği bir senaryoda, bu ay politika faizini yüzde 42.5’ten yüzde 40’a indirmesi beklenebilirdi. Ancak hayaller, gerçeklerle uyuşmadı. Merkez Bankası, 19 Mart’taki siyasi operasyonun ardından canlanan döviz talebini yavaşlatmak için politika faizini 3.5 puan artışla yüzde 46’ya çıkardı. Böylece TCMB, 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan operasyonun ardından hem 50 milyar dolarlık rezerv sattı hem de ikinci kez faiz artırdı. TCMB, 20 Mart’taki olağanüstü toplantıda politika faizini dokunmayarak gecelik borç verme faizine yüzde 46’ya çıkarmıştı.

İNDİRİM UMUDU YOK

TCMB, dün yapılan toplantıda da politika faizini yüzde 42.5’ten yüzde 46’ya, gecelik borç verme faiz oranını da yüzde 46’dan yüzde 49’a yükseltti. Üstelik TCMB, “Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır” ifadesiyle faizin daha da yükselebileceğini bildirdi. Böylece TCMB’nin aralık ayında başlattığı faiz indirim döngüsü yalnızca 4 ay sürdü. Bahçeşehir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hakkı Öztürk, TCMB’nin doğru kararı verdiğini ancak Türkiye’nin yüksek faiz-yüksek enflasyon kıskacından çıkmasının zor olduğunu söyleyerek, siyasi krizlerin para politikasıyla çözülemeyeceğini vurguladı. Merkez Bankası’nın 19 Haziran’da düzenlenecek toplantısında faizi indirmesini beklemediğini kaydeden Öztürk, yüksek faiz ortamında şirket iflasları ve işsizliğin artabileceğini hatırlattı. Öztürk, yılın geri kalanın ne kadar zor geçebileceğini şu ifadelerle anlattı: “Enflasyon yıl sonunda en iyimser senaryoda yüzde 35’e inebilir. TCMB de yıl sonuna doğru elki faiz indirimi yapabilir.”

Faizde Venezuela ile yarışıyoruz

TCMB’nin kararı kredi kartı işlemlerinde uygulanacak referans faiz oranını değiştirmeyecek ama kredi ve mevduat faizlerinde artışa neden olabilir. Türkiye yüzde 46’lık politika faiziyle, Gana ve Zimbabve gibi birçok Afrika ülkesini ve enflasyonda ‘ezeli’ rakibimiz Arjantin’i geride bıaktı. Faiz Zimbabve’de yüzde 35, Arjantin’de yüzde 29 seviyesinde bulunuyor. ABD yaptırımları ve hiper enflasyonla mücadele eden Venezuela’da ise faiz yüzde 59.