Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'silkeleyin' talimatının üzerinden aylar geçti.

Muhalif belediyeler söz konusu açıklamalara tepki gösterirken; AKP'den dikkat çeken yeni bir adımın daha geldiği öne sürüldü.

İL İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARININ YETKİLERİ SINIRLANIYOR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; düzenlemeyle belediyelerin mali yapısını disiplin altına alınacak.

Edinilen bilgilere göre il ve ilçe belediye başkanlarının bazı yetkilerinin sınırlandırılmasını içeren taslak çalışmayla belediyelerin harcamaları daha sıkı denetime tabi tutulacak ve öz kaynak üretmeleri zorunlu hâle getirilecek.

"MERKEZİ İDARE DEVREYE GİRECEK"

Yapılacağı öne sürülen düzenlemeyle sınırları belirsiz bir dizi düzenleme öngörülüyor.

Habere göre; Reform kapsamında temel hizmetlerin aksaması durumunda merkezî idare devreye girecek.

Özellikle su, ulaşım, altyapı ve çöp gibi hizmetlerde standartların yükseltilmesi ve düzenli denetimlerin artırılması hedefleniyor.

Görevini yerine getirmeyen belediyelere cezai yaptırımlar uygulanacak, bazı yetkilerin devredilmesi gündeme gelecek.

"DENETİM İÇİN KOMİSYON KURULACAK"

Habere göre düzenlemeyle; mevzuata aykırı imar uygulamalarına imza atan belediyeler için ağır yaptırımlar öngörülüyor.

Sayıştay, Mülkiye Teftiş Kurulu ve İçişleri Bakanlığı kontrolörlerinin yanı sıra, belediyelerin harcamalarının etkinliğini ölçmek üzere yeni bir “Denetim Komisyonu” kurulacak.

Yaz aylarında nüfusu artan turizm bölgelerinde farklı bütçe stratejileri uygulanması da taslakta yer alıyor.

Böylece mevsimsel yoğunluğa göre hizmet planlamasının daha etkin yapılması hedefleniyor.