Sima Tarkan-Mark Başoğlu çifti evliliklerini bir bebekle taçlandırmaya hazırlanıyor.

Üç aylık hamile olan sosyetik güzel son dönemde adet olduğu üzere geçen günlerde düzenlediği parti ile bebeğinin cinsiyetini açıkladı. Ancak aldığı önlemler şaşırttı.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ YAPTI

Mekana, dışarıya bilgi ve fotoğraf sızdırmayacağına dair gizlilik sözleşmesi imzalatan Sima Tarkan, bununla da yetinmeyip garsonlar başta olmak üzere bütün personelin cep telefonlarını da topladı. Konuklardan da sosyal medya paylaşımı yapmamaları özellikle rica edildi.

Bülent Cankurt'un haberine göre, Sima Tarkan'ın bir oğlu olacak. Tıpkı ablası Dila Tarkan Doğruer gibi o da erkek çocuk annesi olmaya hazırlanıyor.