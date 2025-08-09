Adıyaman’ın Beyaz Su yaylasında küçükbaş hayvancılıkla uğraşan yetiştiriciler sorunlarını anlattı.
Çoban bulmanın her geçen gün zorlaştığını belirten Mehmet Aslan, kaçak yollarla yurda sokulan çobanlara vurgu yaparak, şöyle konuştu: “Urfa’da, Şırnak’ta aracılar kaçak yollardan göçmenleri Suriyeli ve Afganları getiriyorlar. 70 bin TL verip sigortasız çalıştırıyorlar. Aracılar 20 bin TL komisyon alıyor.”
Yaylada hayvancılıkla geçimini sağlayan Hasan Aslan ise, altyapı yetersizliklerine dikkati çekerek, “En büyük sıkıntımız elektrik, hayvan gölgeliği, hayvan barınağının olmaması” dedi.