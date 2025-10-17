Cem YILDIRIM

TBMM’ye sunulan vakıflara ilişkin “Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik” yasa teklifi uyarınca, belediye mülkiyetindeki kültür varlıklarının yönetim ve denetimi, merkezi idareye devrediliyor. İktidarın hedefinde olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait 100’den fazla vakfın taşınmazı bulunuyor.

YEREL YÖNETİME DARBE

CHP İstanbul milletvekili Sibel Yanıkömeroğlu, “Kamusal malların yönetimi merkezi idareye verilecek. Yerel yönetimler devre dışı bırakılıyor. Büyükşehir belediyelerine bağlı ortaklık ve kültürel varlıklar da kapsama giriyor. Amaç, belediyelerin gelir ve hizmet yetkilerini kısıtlamak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait 100’den fazla vakfın taşınmazı var” dedi.

HASSAS DEĞİŞİKLİKLER

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nda benimsenen teklifi eleştiren CHP Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır, “Vakıf taşınmazları, kültürel miras, turizm yatırımları ve doğal alanlar konusunda son derece hassas değişiklikler getiriliyor. Anayasal güvence altındaki mülkiyet hakkı, eşitlik ilkesi, hak arama özgürlüğü açısından sakıncalar var” dedi.

İşte gözlerine kestirdikleri İBB Vakfı’nın değerli mülkleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sahip olduğu kültür taşınmazları 100’den fazla. AKP’nin yasa teklifi yasalaşırsa bu taşınmazlar kamu idaresine devredilecek. Bu taşınmazlar arasında şunlar bulunuyor:

- Müze Gazhane

- Artİstanbul Feshane

- Beşiktaş İskele Kütüphanesi

- Kadıköy İskele Kütüphanesi

- Beyoğlu Sineması

- Yerebatan Sarnıcı

- Casa Botter

- Moda İskelesi