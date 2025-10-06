1 Ocak 2026'dan itibaren ABD'nin makarna ile ilgili uygulayacağı yaptırımlar hem İtalya'nın hem de ABD'li tüketicilerin ciddi tepkisini çekti. İtalyan basınında yer alan habere göre ABD Ticaret Bakanlığı'nın daha önce soruşturma açtığı üreticileri bahane ederek yüzde 92'lik ek vergi uygulayacağı, bu verginin yüzde 15'lik gümrük vergisiyle birleşince 107'lik dev bir verginin oluşacağı ortaya çıktı.

MAKARNANIN FİYATI 2 KATINA ÇIKABİLİR

İtalyan tarım örgütü Coldiretti, yüzde 107’yi bulan toplam gümrük vergisinin “Amerikalı tüketiciler için bir tabak makarna fiyatını iki katına çıkaracağını” belirtti. Örgüt, bu durumun sahte “İtalyan görünümlü” ürünlerin piyasada artmasına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Coldiretti, hem İtalyan hükümetine hem de Avrupa Birliği’ne çağrıda bulunarak, “Akdeniz diyetinin sembolü olan bu ürünü korumak, üreticilerin emeğini ve İtalyan tarım-gıda sektörünün itibarını savunmak için acil önlemler alınmalı” dedi.

BAZI MARKALAR VERGİDEN KURTULACAK

Yeni vergiler, sadece ABD’de üretim tesisine sahip Barilla gibi markalar dışında, diğer tüm İtalyan üreticilerini etkileyecek. İtalya yılda 4 milyon tondan fazla makarna üretiyor ve bunun yüzde 60’ını ihraç ediyor. Sadece ABD'de makarna pazarı yılda yaklaşık 700 milyon dolar değerinde. Ülkenin toplam makarna sektörünün yıllık geliri ise 8,7 milyar avro seviyesinde.

"İTALYAN KİMLİĞİNE HAKARET"

İtalyan Gıda Üreticileri Birliği (Unione Italiana Food) ise daha sert bir açıklama yaparak, “Bu karar sadece ticari değil, siyasi bir saldırıdır. İtalyan kimliğini temsil eden bir ürüne hakarettir” ifadelerini kullandı. Birlik, ABD’nin aldığı bu kararın şimdiye kadar verilmiş en ağır karar olduğunu ve sektörde büyük hayal kırıklığı yarattığını belirtti.