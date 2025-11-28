CHP’nin bugün başlayıp 3 gün sürecek olan 39. Olağan Kurultayı, “Şimdi İktidar Zamanı” sloganıyla yapılıyor. 1385 delege Genel Başkan ve Parti Meclisini (PM) seçecek. İlk gün yeni parti programı oya sunulacak, ikinci gün Genel Başkan, üçüncü gün de PM üyeleri seçilecek.

Özgür Özel’in tek aday olduğu kurultayda, partiyi Cumhurbaşkanlığı ve genel seçime hazırlayacak A takımı belli olacak. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi de tüzüğe eklenecek.

HUKUKÇULAR

CHP, 38. Olağan Kurultay sonrası “mutlak butlan” tartışmaları nedeniyle iki ayrı olağanüstü kurultay yaptı. Yeni seçilen kurultay delegeleri nedeniyle bu kurultayda parti içi muhalefetin etkisi olmayacak. Özgür Özel hafta başından beri kurmay kadrosuna ve PM’ye alacağı isimleri belirledi. Listedeki isimlerin profili CHP’nin bundan sonraki politikalarına da yön verecek. CHP’nin içinde bulunduğu davalar ve soruşturmalar nedeniyle hukukçu isimlere görev verilmesi bekleniyor. Genel Başkan Yardımcılığı sayısının ise azaltılacağı bildirildi.

TARTIŞMALI MADDELER

Parti programının da görüşüleceği kurultay programındaki bazı maddelere eleştiri geldi. Kürt meselesi ve eşitlik üzerinden yapılan değerlendirmeler arasında Alevi vatandaşların sorunlarının da yer alması örgütte ‘Aleviler ne zaman eline silah alıp dağa çıktı, aynı şey mi?’ denilerek tepki çekti. Aile Sigortası kavramının yıllarca topluma anlatılmış olmasına karşın aynı sistemin ‘Vatandaşlık geliri’ olarak sil baştan anlatılması da eleştirildi. Vatandaşlık geliri kavramının sadece yoksul kesimlere yönelik değil tüm vatandaşları kapsadığı gibi bir algının oluştuğuna da dikkat çekiliyor.

CHP İmamoğlu’nun üzerine beton dökmez

CHP Lideri Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çıkışına ve tutuklu İBB BAşkanı Ekrem İmamoğlu iddianamesine tepki gösterdi. Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan Özel, ‘’Siyasallaşmış yargının delilsiz iddianamesi kıymetlendirilemez. CHP, İmamoğlu’nun üzerine beton dökmez’’ dedi.

KILIÇDAROĞLU’NA DAVET

Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nu kurultaya davet edeceğini söyleyerek, “Kemal Bey’in açıklamasının parti tarihinde bir istisna olarak kalmasını ümit ediyorum” diye konuştu.