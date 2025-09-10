NASA'dan yapılan açıklamada, bilim insanlarının, keşif aracı Perseverance tarafından Mars'ta toplanan bir kaya örneğini incelediği ve eski canlılar tarafından oluşturulmuş olabileceği belirtilen leopar benekleri bulduğu bildirildi.

HAŞHAŞ TOHUMU, RENKLİ YAPILAR

Açıklamada, bir kaya örneği üzerinde bulunan haşhaş tohumu ve leopar beneklerine benzeyen renkli yapıların, Dünya'da geleneksel olarak mikrobiyal aktivite sonucu oluşan minerallere karşılık geldiği kaydedildi.

ŞİMDİYE KADAR BULUNAN EN NET YAŞAM BELİRTİSİ

NASA Geçici Yöneticisi Sean Duffy, "Bu, Mars'ta şimdiye kadar bulduğumuz en net yaşam belirtisi olabilir." ifadelerini kullandı.

Çalışmanın başyazarı Joel Hurowitz ise söz konusu kayaların "muhtemelen astrobiyolojik açıdan en heyecan verici" örnekler olduğunu söyledi.

NASA Bilim Misyonu Müdürlüğünden sorumlu yönetici Nicky Fox da "Bugün, insanlığın en derin sorularından birine, yani evrende gerçekten yalnız olup olmadığımıza yanıt vermeye bir adım daha yaklaştığımızı gösteriyoruz." dedi.

"Sapphire Kanyonu" adı verilen örnek, Perseverance gezgini tarafından, 3 milyar yıldan uzun bir süre önce Jezero Krateri'ne akan suyun şekillendirdiği Neretva Vallis nehir vadisinin kenarlarındaki kayalık çıkıntılardan toplandı.