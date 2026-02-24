Ünlü model Simge Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisine yönelik tacizde bulunan şahısları ifşa etti.

Ünal paylaşıma, Emniyet Genel Müdürlüğü'nü (EGM) de etiketleyerek "Çoğunuzun bildiği gibi yaklaşık 3 senedir M. A. Y. ve G. Ş. tarafından taciz edilmekteyim. Kendisi evli olmasına ve hiç görüşmemiş olmamıza rağmen Kayseri'den sürekli olarak beni ve ailemi takip ettirmektedir. Başıma bir şey gelirse sorumluları bu kişilerdir" ifadelerine yer verdi.

Ünlü model ikinci paylaşımında da tacizlerin devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Hala tacizlerine devam ediyor. Bugün bu hesabı seçmiş. Kim bilir kimin hesabını satın aldı yine..."