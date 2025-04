Elektriğe geçen günlerde yapılan zam, ekmek fiyatlarında artış gündeme getirmişti. Fırıncılar, şimdi de ekmekle birlikte en fazla satılan ürünleri olan simide zam yapılmasını talep ediyor. Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Savaş Delibaş, ANKA Haber Ajansı’na şöyle konuştu:

EN SON ZAM TEMMUZ 2024'TE YAPILDI

“Simit fiyatlarına zam gelmemesinin nedeni, Ticaret Bakanlığının bu zamları kendisine bağlaması. Tabii ki bu durum kanuna aykırı. Bununla ilgili Danıştaya dava açma sürecimiz de oldu. Halen bekliyoruz. Günümüzde doğal gaza, elektriğe, vergilere gelen zammın hesabı mutlaka bütün ürünlere yansır. Ama Ankara’da simide en son 2024’ün temmuz ayında zam yapıldı.

"ÇOCUKLARIN SİMİTE ULAŞMASI İÇİN KENDİMİZDEN FEDAKARLIK YAPTIK"

Biz, ilkokul çocuklarının simide, poğaçaya ulaşabilmesi için kendimizden bir fedakarlık yaptık. Simidin maliyeti normalde 18 lira 80 kuruş. KDV ile 20 liranın üzerine çıkıyor. Yani simitçi, her sattığı simitten 5 lira zarar ediyor. Tabii ki ham maddelere gelen zammları biz de simit fiyatlarına yansıtmak zorundayız. Ticaret Bakanlığına yazılarımızı yazdık. Önümüzdeki aylarda simitin 20 lira olmasını bekliyoruz.

"SİYASETE KURBAN OLMUŞ MESLEK VAR"

Şu an simitten para kazanılabilmesi için, bir işletmenin hayatını devam ettirebilmesi için simit fiyatının 30 lira olması gerekiyor. Çünkü şu an simitin satışı 15 lira diyoruz ama maliyeti 20 lira. Neden 30 lira olmasını istiyoruz? Çünkü simitçi her sattığı simitten zarar ediyor. Zararı da çaydan, poğaçadan karşılıyor. Bakanlıkla da bu konuda sürekli görüşüyoruz. Şu an siyasete kurban olmuş bir meslek var. Biz onun ceremesini çekiyoruz. İnşallah siyasetçiler düzgün siyaset yapar, biz de bu düzenden kurtuluruz.

"GELEN ZAMLAR SONRASI BİZDE ZAM YAPMAK ZORUNDA KALDIK"

Simite neden zam yapılmalı? İşçilere para vermemiz için yapılmalı. İşçiye para veremediğimiz için çıraklar çalıştırıyoruz. Çırakların da çalışabilmesi için önlerini görmesi gerekiyor. Susama, una, elektriğe, kiraya zam geldiği için bizler de zam yapmak zorunda kalıyoruz. Maalesef ki bu zammı biz yapmıyoruz. Zammı yapanlar üst yöneticilerdir. Bu yüzden aslında sorulması gerekenler yöneticilere sorulmalıdır.”

"SİMİDİ GÖRDÜĞÜM YOK"

Emekli bir vatandaş, “Garibanları görseniz, perişanlar. Ben emekli oldum, simidi gördüğüm yok. Allah yardım etsin. Baştakiler utansın” dedi.

Başka bir vatandaş, “Simidi seviyoruz ama alamıyoruz. Zam gelirse de hiç alamayız” diye konuştu.

"EMEKLİLERİ VE EMEKÇİLERİN HAKKINI VERİN"

Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Sekreteri Ali Rıfat Temel ise şunları söyledi:

“Türkiye’de zammın gelmediği gün yok. Özellikle bu zamlar emeklileri, emekçileri çok etkiliyor. Fahiş fiyatlar geliyor. Elektriğe ve doğal gaza son gelen zamlar da insanları artık yaşamından bezdirdi. Biz emeklilerin durumu çok vahim. Emekliler, zorunlu gıdalarını dahi alamıyorlar. Bu yüzden tekrar siyasi iktidarı uyarıyoruz; emeklilerin, emekçilerin haklarını verin. Vermezseniz bu emekliler, yerel yönetimlerde size bir hesap sordu. Gelecekteki genel seçimlerde de bir hesabını soracaklardır.

Biz, insanca yaşayacağımız ücretler istiyoruz, sadaka istemiyoruz bu iktidardan. Bu iktidarın yandaşlarına aktardığı parayı emeklilere, emekçilere vermesini talep ediyoruz.

Rahmetli Mahzuni Şerif şöyle derdi; 'kuru soğana muhtaç ettiler', şimdi kuru soğana da, ekmeğe de muhtaç olduk. Maalesef ki zor koşullarda yaşıyoruz. Ekmeğe gelecek zam, insanların belini daha çok bükecek. Allah’tan belediyenin Halk Ekmek’leri var. Geçinmek çok zor. Siyasi iktidar, yandaşlara para aktarıp onları korumak yerine ülkenin milli gelirinden emekçilere ve emeklilere haklarını versin.”

"DOĞALGAZI YAKMADIĞI HALDE 3 BİN LİRA FATURA GELDİ"

Gelen zamlara tepki gösteren bir vatandaş da şöyle konuştu:

“Tek maaşla hem kira veriyoruz, hem geçinmeye çalışıyoruz, hem de çocukların okulunu karşılamaya çalışıyoruz. Her şey para. En ucuz yiyecek patates, o da 30 lira oldu. Doğal gazı yakmadığım halde 3 bin lira fatura geldi. Hadi gel geçin.”

Emekli Leyla Erdem, “İstemiyoruz bunların zammını artık. Herkes çok kötü durumda. Herkes aç, kimse bir şey alamıyor. İsyan ediyoruz. Eskiden daha kolaydı ama şimdi yaşamak çok zorlaştı. Durum çok kötü” dedi.

"SİMİDİ EKMEĞİ YEMEK LÜKS OLDU"

Esnaf Serengül Çolak ise şunları söyledi:

“Simidi, ekmeği yemek artık lüks oldu. Maaşlarımız karşılamıyor maalesef. Durum çok kötü. İnsanlar, paraları olmadıkları için, bir şey alamadıkları için karşılarındaki kişiye saldırıyor. Sanki zamları onları yapmış gibi... 1 kilo elma 50 lira olmuş. Ekonomik durum iyi olsa, o insanlar bir şey alırken bu kadar tepki vermezler. Ama bunları gören yok, duyan yok. Sadece bizim görüp, duymamız bir işe yaramıyor, herkesin farkında olması gerekiyor. İnsanlar çile çekiyor. Kime dokunsan sinirli. İnsanlara da bir şey diyemiyorsun. Ekonomik sıkıntılardan dolayı herkes birbirine sert davranıyor, anlayış yok.”

Fadime Ece ise “Benim eşim 20 bin lira maaş alıyor. Kira, elektrik, su, doğal gaz faturalarını ödeyince yemeğe para kalmıyor. Durum perişan” diye konuştu.