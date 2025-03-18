Bazı bölümlerinde işlediği gelecek öngörüleriyle sık sık gündeme gelen Simpsonlar, aynı zamanda dünya dizi tarihinin en uzun soluklu işlerinden biri... Şimdiye dek birçok 'kehaneti' vücut bulan ve milyonlarca insan tarafından bu öngörülerin 'çözülmeye' çalışıldığı dizinin son olarak 2025 ile ilgili tahminleri ön plana çıkmıştı.

Bu öngörüler arasında 1998 yapımı "Springfield'ın Son Günü" bölümünde kasabanın bir anda elektriksiz kalıp karanlığa gömüldüğü bir senaryo işleniyor. 1998'de çekilen ve "elektrik yoksunluğu" temasının işlendiği bölümde takvimler ise 2025 yılını gösteriyor...

İLK ÜÇ AYDA DÖRT ÜLKE KARANLIĞA GÖMÜLDÜ

İnternette viral olan bölüm üzerine 2025'in 'elektrik kesintileri yılı' olacağı şeklinde komplo teorileri üretilirken, üç ülke şimdiden karanlığı fazlasıyla tattı...

2025'in ilk üç ayında karanlığı ilk olarak Amerika ve Asya ülkeleri tattı... 9 Şubat'ta Sri Lanka'da bir maymunun trafoya girmesiyle koca ülke elektriksiz kaldı. 22 milyon insanın 24 saatten fazla elektriksiz kaldığı olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

26 Şubat'ta ise Şili'de elektrikler kesildi, ülke karanlığa gömüldü.

15 Mart'ta ise Küba'da elektrikler kesildi. Ulusal Elektrik Sistemi'nde çökme yaşandı ve Havana sokakları sadece jeneratörü olan yerlerin ışığına kaldı...

Son olarak karanlığı Orta Amerika ülkesi Panama yaşadı. 17 Mart'ta Panama'da bir santralde yaşanan trafo patlaması nedeniyle ülkenin büyük bir bölümü elektriksiz kaldı.

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, "Boquete'de elektriksiz kaldım. Affedilemez bir durum. Aldığım bilgiye göre hasar çok büyük. Ulusal Kamu Hizmetleri Kurumu (ASEP) ve Enerji Sekreterliğinden derhal rapor isteyeceğim, buna göre harekete geçecekler. Bu kadar kötü hizmet yeter" ifadelerini kullandı.