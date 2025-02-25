Dünya dizi tarihinin en uzun soluklu işlerinden olan Simpsonlar, bölümlerindeki 'gelecek kehaneti' detaylarıyla çokça gündeme gelmeyi başarıyor. Bugüne dek 2024 ABD seçim haritası, Donald Trump'ın iki kez başkanlığı, pandemi, İngiltere'deki mali kriz ve Bitcoin'in yükselişine dek birçok tahmini gerçeğe dönüşen dizinin, her bir 'gelecek detayı' merakla bekleniyor.

Şimdi de 28 Şubat 2025 tarihine dair ipuçları, sosyal medyada tartışılır durumda. Dizinin 1998 yapımı "Springfield'ın Son Günü" adlı bölümünde kasabanın ani bir şekilde tamamen elektriksiz kaldığı bir senaryo işleniyor. Arabalar çalışmıyor, cep telefonları sinyal vermiyor hatta Homer Simpson'ın her zaman gittiği nükleer santral bile devre dışı kalıyor. Bu sahne, dünyanın adeta Orta Çağ'a geri dönmüş gibi gösterildiği bir felaket senaryosu olarak yorumlanıyor.

Ancak asıl dikkat çeken nokta, 2023'te yayımlanan başka bir bölümde geçen bir diyalog oldu. O sahnede ise 28 Şubat 2025 tarihinden sonra enerjinin tükeneceği belirtiliyor. Hayranlar, iki sahneyi birleştirerek bu tarihte büyük bir enerji krizinin yaşanabileceğini öne sürüyor.