Matt Groening imzası taşıyan Simpsonlar, 1989'dan beri TV'lerin en sevilen çizgi dizilerinden. Alanında adeta zirveden bayrak sallayan yapım, mizahi unsurlarıyla olduğu kadar gelecekle ilgili şaşırtıcı doğruluktaki tahminleriyle de ön plana çıkıyor. Bu kez gündemde aylar sonra; yani 2026'da bizleri bekleyen 'gıda krizi' var... Eğer haklılarsa, ekmek almak için bile altın bozduracak halde olmamız işten bile değil...

LİSA SİMPSON YILLAR ÖNCE SÖYLEDİ

"Lisa the Vegetarian" (Sezon 7, Bölüm 5) bölümünde Lis'nın et tüketimine karşı çıkması sadece hikayeye değil, daha geniş bir mesajın kapısını aralamıştı. Bölüm; sürdürülebilirlik, tüketim alışkanlıkları ve çevresel duyarlılık üzerine yoğun bir mesaj içeriyordu.

Günün sonunda ise toplumların gıdaya erişmekte muazzam bir güçlük yaşadığı, çağlar önce olduğu gibi gıdanın dünyada en değerli şey haline geldiği bir dönem yaşanıyordu.

Günümüzde ise tablo net:

- İklim değişikliği,

- Kuraklık,

- Monokültür tarım,

- Artan nüfus gibi faktörler ışığında dünya gerçek bir gıda krizi ile burun buruna gelmenin eşiğinde.

"DÜNYA EKONOMİSİ YERLE BİR OLACAK"

"Marge vs. the Monorail" bölümünde Springfield, cazip görünen ama aslında felakete açık bir projeye 3 milyon dolar yatırmıştı. Plan, hızlı konuşan bir satıcının ve akılda kalan bir şarkının etkisiyle kabul edilmişti.

Bugünün dünyasında ise:

- Borç yükü altındaki hükümetler,

- Hesapsız teşvik paketleri,

- Gerçekçi olmayan altyapı projeleri,

- Spekülatif yatırımlar, Simpsonlar'ın monoray hikayesini hatırlatıyor.

Ekonomistler, küresel piyasaların "yeni bir dev balan" oluşturduğunu zaten sık sık vurguluyor. The Simpsons'ın yıllar önce uyardığı gibi: "Yanlış kararlar, tüm sistemi raydan çıkarabilir."