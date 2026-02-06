Geleceği öngördüğü iddia edilen sahneleriyle sık sık dünya gündemine oturan "The Simpsons" dizisi, bu kez 9 Şubat 2026 tarihini işaret eden korkutucu bir senaryoyla sosyal medyanın merkezine yerleşti.

72 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ İDDİASI

Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımlarda, dizinin bir bölümünde 9 Şubat 2026 tarihine vurgu yapılarak, tüm dünyanın 72 saat boyunca karanlığa gömüleceği öne sürüldü. Özellikle X (Twitter) ve TikTok gibi platformlarda geniş kitlelere ulaşan bu iddia, "Simpsons yine mi bildi?" sorularını beraberinde getirerek kamuoyunda ciddi bir tedirginlik yarattı.

GÖRÜNTÜLER ORİJİNAL SERİDE YAYINLANMADI

İddiaların odağındaki görselleri inceleyen doğruluk kontrolü platformları ve uzmanlar, söz konusu karelerin dizinin orijinal hiçbir bölümünde yer almadığını tespit etti. Yapılan detaylı analizler sonucunda, sosyal medyada dolaşıma sokulan sahnelerin yapay zekâ araçları kullanılarak dizinin görsel tarzına uygun şekilde sonradan üretildiği anlaşıldı.

RESMİ KAYITLAR İNCELENDİ

Dizinin yayınlanmış olan tüm sezonları ve bölümleri üzerinde yapılan incelemeler, iddiaları tamamen çürüttü. Uzmanlar, "The Simpsons dizisinin geçmişten bugüne tüm külliyatı tarandığında, ne 9 Şubat tarihine ne de 72 saat sürecek küresel bir elektrik kesintisine dair bir atıf bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu. Dijital manipülasyonla oluşturulan bu içeriklerin, dezenformasyon amaçlı yayıldığı vurgulanarak vatandaşların sağduyulu olması çağrısı yapıldı.