İstanbul Boğazı'ndaki iki köprüyü ve bir dizi otoyolu özelleştireceğine dair tartışmalar sürüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu’nun soru önergesinde söz konusu iddiaya cevap verdi.

Bakan Şimşek, verdiği cevapta 2026 Orta Vadeli Program'daki (OVP) özelleştirme geliri hedefinin bu projelerle bağlantılı olmadığını söyledi.

Şimşek, özelleştirme gelirleri, harcamalar ve satılan kamu varlıklarına ilişkin soruları ise yanıtsız bıraktı.

Şimşek, 2026'daki gelirin geçmiş yıllarda yapılan özelleştirmelerden kaynaklanan taksit ödemeleri ile 2026 yılında imzalanması öngörülen sözleşmelerin peşinatlarından oluştuğunu ifade etti.

BİLGİ TALEPLERİNE YANIT YOK

Karasu’nun, 2022-2025 yılları arasında gerçekleştirilen özelleştirme uygulamalarından elde edilen toplam gelir, satılan kamuya ait araç ve taşınmazların sayısı ile danışmanlık, denetim ve reklam harcamalarına ilişkin rakamlı bilgi taleplerine ise yanıt verilmedi. Şimşek aynı zamanda, Cumhurbaşkanlığı’na ait uçak ve araç filosunun sayısı ile bu filonun kamuya olan maliyetine ilişkin soruları da yanıtlanmadı.

KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR GELECEK KUŞAKLARIN HAKKI İÇİN KORUNUR

İstanbul’daki köprüler ile 7 otoyolun özelleştirilmesine ilişkin planların bugün daha net ortaya çıktığını belirten Karasu, satılacağı belirtilen yerlerin yıllık gelirinin 600 milyon dolar olduğunu anımsattı:

Karasu, şunları söyledi: "600 milyon dolarlık yerin, sadece 3 milyar doları hemen almak için 25 yıllık gelirini bırakıyorlar. Beş yıllık gelire denk bir bedel için memleketin çeyrek asırlık kazancını bırakmak, Genel Başkanımızın da dediği gibi, bozguna uğramış işgal ordusunun yapmayacağı bir iştir. Bu satış, ekonomiyi yönetememenin ve seçim ekonomisine kaynak arayışının açık itirafıdır” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2012’de aynı varlıklar için 7 milyar doların altına satışa “vatan hainliği” dediğini de hatırlatan Karasu, “Bugün 3 milyar dolara vermeye kalkmak, o sözün de milletin hakkının da inkarıdır. Köprüler ve otoyollar günü kurtarmak için değil, gelecek kuşakların hakkı için korunur. Bu yanlışa sessiz kalmayacağız; milletin malını peşkeş çektirmeyeceğiz."