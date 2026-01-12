Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, Londra’da uluslararası yatırımcılarla yaptığı kapalı toplantılarda, enflasyona ilişkin piyasalardan daha iyimser bir tablo çizdiği bildirildi. Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Şimşek, 2026 yıl sonunda enflasyonun yaklaşık yüzde 19 seviyesine kadar düşebileceğini ifade etti.

Bloomberg’in aktardığına göre Mehmet Şimşek, Londra’da Bank of America Securities tarafından düzenlenen konferansa katılan bir grup yatırımcıya yaptığı değerlendirmelerde, Türkiye’de enflasyonun yıl sonuna doğru belirgin şekilde yavaşlayabileceğini söyledi. Toplantıya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın da katıldığı belirtildi.

Kaynaklara göre Şimşek’in dile getirdiği yüzde 19’luk enflasyon oranı, Merkez Bankası’nın tahmin aralığının üst bandına denk geliyor. Merkez Bankası’nın orta vadeli hedefi yüzde 16 olarak açıklanırken, Deutsche Bank ve JPMorgan Chase gibi küresel finans kuruluşları ise 2026 sonu için enflasyonun yüzde 20’nin üzerinde gerçekleşmesini öngörüyor.

Türkiye’de yıllık enflasyon aralık ayında üçüncü ay üst üste gerileyerek yüzde 30,9’a düşmüştü. Şimşek’in, dezenflasyon sürecini desteklemek amacıyla bazı mali politika adımlarını da gündeme getirdiği ifade edildi.

SÜRPRİZ ÖTV AÇIKLAMASI

Bloomberg’in haberine göre Şimşek, ÜFE’ye bağlı olarak yılda iki kez güncellenen ve akaryakıt, sigara ile alkol ürünlerini kapsayan maktu ÖTV artışlarını, temmuz ayında artırmamayı değerlendirebileceklerini söyledi. Söz konusu vergilerin özellikle ocak ve şubat aylarındaki enflasyon üzerinde belirgin etkisi olduğuna dikkat çekilirken, yıl başında yapılan artışların önceki dönemlere kıyasla daha sınırlı tutulduğu hatırlatıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ise Bloomberg’in konuya ilişkin yorum talebine henüz yanıt vermedi.