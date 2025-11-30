Ekonomi yönetiminin başına geçtiği günden bu yana dar gelirlileri ve ücretli çalışanları adeta açlıkla karşı karşıya bırakan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AKP’nin tüm şatafatlı harcamalarını, törenlerini ve Saray’ın masraflarını görmezden gelerek “Kamuda tasarrufu başardık” dedi.

Londra’da Uluslararası Demokratlar Birliği (UİD) tarafından düzenlenen İngiltere Halk Buluşması’nda konuşan Şimşek, Türkiye’nin kamu harcamalarında önemli bir disiplin sağladığını belirterek şunları söyledi:

“Eskiden tasarruf genelgesi kapsamındaki harcamaların bütçeye oranı yüzde 4.6 idi. Biz şimdi bunu yüzde 3 civarına indirdik. Yani bütçeye oranla neredeyse yüzde 30 civarında bu tür cari harcamalarda azaltma yaptık. Onun için bütçede arzuladığımız yere geldik.”

ARAÇ ŞOVUNU GÖRMEDİ

Oysa daha bir gün önce İçişleri Bakanlığı’nın güvenlik personeli için aldığı 9.200 araç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşma yapması için İstanbul Havalimanı’nda bir

araya getirildi, bu

tören için milyonlarca lira harcandı.

SARAY’A SESSİZ

Şimşek, ‘tasarrufu sağladık’ derken Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın günlük harcamasının 11 milyon TL’ye dayandığına, kamudaki makam aracı saltanatına, bakanlıkların ve Diyanet’in lüks harcamalarına değinmedi.

ARAÇLARI ERDOĞAN İÇİN TOPLADILAR

Erdoğan’ın konuşması için toplanan 9.200 araç için binlerce personel görevlendirildi. Araçlar her ilde satın alınıp personele teslim edilmek yerine tek tek birer personel eşliğinde İstanbul Havalimanı’na getirildi. Erdoğan konuşma yaptıktan sonra tekrar o personeller ile diğer illerdeki görev yerlerine dağıtıldı.