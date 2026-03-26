CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Gelir İdaresi Başkanlığı verileriyle, uzlaşma komisyonları aracılığıyla silinen kamu alacaklarını belirledi. 2013-2025 yılları arasında toplam 18 milyar 630 milyon 610 bin 714 liralık kamu alacağının tahsilinden vazgeçildi. Bu tutarın, 2 milyar 882 milyon 583 bin 737 lirası vergi aslı, 15 milyar 748 milyon 26 bin 977 lirası ise ceza tutarlarından oluştu.

2025’TE ARTTI

Akay, “Bu büyüklük teknik bir uzlaşma uygulaması olarak görülemez. Sadece 2025 yılında 9 milyar 720 milyon 869 bin 774 lira ceza, uzlaşma yoluyla tahsil edilmedi. Önceki yılların ortalamasının oldukça üzerinde bir artışa işaret ediyor” dedi. Akay, “Büyük tutarlı borçlarda milyarlarca liralık cezaların silinmesi kamu vicdanında tartışma yaratıyor” diye konuştu.