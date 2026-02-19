Bugün Hazine’nin başında olan ve 10 yıl öncesini işaret eden Mehmet Şimşek, söz konusu dönemde de Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak ekonominin direksiyonundaydı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, önceki gün yaptığı açıklama ile Ocak 2026’daki yüksek ödemenin bugünkü borçlanma maliyetlerinden değil, 10 yıl önce ihraç edilen TÜFE’ye endeksli devlet tahvillerinin vade ödemesinden kaynaklandığını bildirdi. Ocak ayındaki faiz

ödemesinin yüzde 53’ünün bu tahvillerin biriken enflasyon farkı olduğu belirtildi.

‘MİLLETİN OMUZLARINDA’

Merkez Bankası Eski Başkanı Durmuş Yılmaz da açıklamaya işaret ederek şu değerlendirmeyi yaptı: “Şöyle denilseydi daha güçlü bir iletişim yapılmış olurdu. On yıl önce enflasyonun düşeceğini öngörmüştük. Ama maalesef beceremedik, enflasyon aldı başını gitti ve bu kadar maliyeti milletin omuzlarına yükledik.”

İHRAÇTAN SORUMLU AKP’Lİ BAKANLAR

TÜFE’ye endeksli ve 10 yıl vadeli tahvilin 5 kez ihraç edildiği 2016-2017 döneminde Mehmet Şimşek Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı, Naci Ağbal ise Maliye Bakanı’ydı. TÜFE’ye endeksli tahvil 2021’de üç kez daha ihraç edildi. Bu dönemde Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’dı.