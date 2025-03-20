Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek milyarlarca dolarlık rezerv satışı yapılan günde “Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor” ifadesini kullandı.

Bakan, paylaşımını “Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor” cümlesiyle noktaladı.

KULLANICILARDAN YORUM YAĞDI

Bir kullanıcı “Mehmet harikalar diyarında” yazarak Şimşek’in aklındaki Türkiye ile gerçek Türkiye arasındaki farkı vurguladı. Bir başka kullanıcı İstanbul Adalet Sarayı’nın bulunduğu Çağlayan’ı işaret ederek “Finans merkezi Çağlayan’a mı taşındı” diye sordu. Bazı kullanıcılar Şimşek’in halefi Nureddin Nebati gibi rezerv satışına yöneldiğini ima ederek “Merkez Bankası’nın döviz biriktirmesi operasyon yüzündenmiş. Şimdi bu biriken rezervi yakacaksınız. Başa döndük yine” yazdı.